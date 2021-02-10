Мадрид, , 13:11 — REGNUM Вакцина от COVID-19 производства AstraZeneca в Испании будет предложена работникам, занятым в социально значимых сферах. По крайней мере, на первом этапе препарат будет применяться только среди них. Об этом сообщила газета El País.

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Несмотря на то, что препарат одобрен властями ЕС для людей старше 18 лет, Испания остается консервативной в данном вопросе, отмечает редакция. Сначала испанские власти исключили из иммунизации данной вакциной людей старше 80 лет, затем тех, кто старше 55. Сейчас вакцину AstraZeneca не рекомендуют предлагать лицам с хроническими заболеваниями.

Согласно распоряжению Комитета общественного здравоохранения, приоритет при иммунизации данным препаратом будет отдан только представителям тех профессий, без которых нормальное функционирование общества невозможно. В их число войдут силовики (национальная, региональная и местная полиция, в том числе гражданская гвардия); персонал службы экстренной помощи (например, пожарные или сотрудники гражданской защиты, а также сотрудники тюрем); военные; учителя, сотрудники дошкольного образования, а также учителя начальной и средней школы.

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