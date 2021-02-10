Москва, , 13:20 — REGNUM Порядка 40 тыс. новогодних елок было сдано на переработку в Москве. Об этом 10 февраля сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что в ходе переработки из деревьев изготавливают щепу, которая идет для использования в вольерах питомников для животных.

«Это очень интересная тема, спасибо москвичам, что откликнулись. Правда только 15% натуральных из общего числа елей москвичи используют для обустройства праздника», — отметил Бирюков

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