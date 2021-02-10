Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM 104 млн рублей административных штрафов выплатили предприятия Свердловской области по итогам 2020 года за нарушение трудового законодательства. Об этом заявил глава региональной Гострудинспекции Федор Кравцов на пресс-конференции.

Всего было выявлено более пяти тысяч нарушений в ходе 2,1 тыс. проверок (из них лишь 93 были плановыми). Выдано 1,5 предписаний.

Общее количество обращение увеличилось за минувший год на 30% и достигло цифры в 10,7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гострудинспекции заявили о поступающих жалобах на принудительную вакцинацию от коронавируса.