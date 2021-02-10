Петрозаводск, , 13:10 — REGNUM В Республике Карелия на утро 10 февраля первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак», известной под наименованием «Спутник V», привито 13 246 человек, в том числе 5503 человека старше 60 лет. Об этом 10 февраля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» ("Спутник V"), первый компонент Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он также уточнил, что полностью вакцинировано, то есть введено оба компонента вакцины — 1448 человек.

«Очередная партия вакцины поступила в республику — 3 150 доз. Таким образом, всего с начала вакцинации республика получила 19 192 дозы вакцины «Спутник V». В феврале должно поступить еще более 16 000 доз», — уточнил Охлопков.

Помимо этого региональный министр уточнил, что началась вакцинация граждан, пребывающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Так, в Медвежьегорском районе уже привито более 500 клиентов психоневрологического интерната. Вакцинируются так граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в Олонецком и Кондопожском районах.

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