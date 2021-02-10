Москва, , 13:02 — REGNUM Тема о введении упрощённого порядка въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это тема, которая сейчас активно обсуждается в правительстве», — сказал Песков.

По его словам, данная тема поднималась в том числе и со стороны строительной сферы, где не хватает рабочих рук из-за оттока мигрантов в период пандемии коронавируса.

Песков также подчеркнул, что у президента РФ Владимира Путина нет позиции на этот счёт, поскольку это вопрос правительства страны.