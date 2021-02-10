Мехико, , 13:05 — REGNUM Согласно оценке организации «Национальный совет по оценке политики социального развития», которая уже десять лет измеряет социальные и экономические показатели Мексики, число бедных в стране за время пандемии коронавирусной инфекции выросло на 8,9−9,8 миллионов человек. Об этом сообщила газета El País.

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Журналисты отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции не только унесла жизни десятков тысяч мексиканцев, но и загнала миллионы граждан страны в нищету. Это происходит, несмотря на социальные программы, финансируемые правительством президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

9 февраля «Национальный совет по оценке политики социального развития» (Coneval) опубликовал отчет, в котором отмечается, что из-за кризиса, вызванного пандемией, от 8,9 до 9,8 миллиона мексиканцев оказались за чертой бедности из-за сокращения их доходов.

В отчете Coneval говорится, что в 2018 году 61 миллион мексиканцев жил за чертой бедности. За время пандемии это число увеличится до более чем 70 миллионов бедных.