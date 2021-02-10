Горно-Алтайск, , 13:01 — REGNUM Частичные ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией введены в 16 классах семи школ в Республике Алтай. Об этом рассказала первый замминистра образования региона Екатерина Чандыева на заседании оперштаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, карантин введён в двух дошкольных учреждениях Онгудайского и Шебалинского районов. В детсаду №9 Горно-Алтайска на карантин отправлена одна группа.

Добавим, что ситуация с коронавирусом, тем временем, стабилизируется. В связи с этим оперштаб разрешил открыться муниципальным ярмаркам во всех районах за исключением столицы Горно-Алтайска.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, работу в очном режиме для групп до десяти человек смогут возобновить организации дополнительного образования. Также тренировки возобновляются в спортивных организациях для групп до 20 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае разрешили муниципальные ярмарки