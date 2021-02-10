Красноярск, , 13:00 — REGNUM По подозрению в посредничестве при получении взятки задержан депутат Законодательного собрания Красноярского края Евгений Козин. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, в Красноярске продолжается расследование уголовного дела в отношении замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации города Ирины Тюриной. Она обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере») и двух эпизодов по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в особо крупном размере»). Сумма взяток составляет около 6,2 млн рублей. На имущество Тюриной на сумму около 20 млн рублей наложен арест (три нежилых помещения, три квартиры, автомобиль).

В рамках расследования указанного дела установлена причастность депутата краевого Заксобрания Евгения Козина к посредничеству при передаче крупной взятки Тюриной. За это должно было быть принято положительное решение о передаче муниципального имущества в аренду на выгодных условиях (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По предварительной версии следствия, в начале 2019 года Тюрина предложила двум своим знакомым найти арендатора для нескольких нежилых помещений на улице Мичурина в Красноярске. Сумму взятки за свои услуги она обещала назвать позднее.

Один из посредников обратился с этим предложением к депутату Козину. Парламентарий согласился и нашёл арендатора. Тюрина назвала сумму взятки, которая всех устроила, — 3 млн рублей.

Ещё одним посредником выступил депутат горсовета Иван Азаренко. Он также в настоящее время привлекается к уголовной ответственности.

Получив деньги, Тюрина обеспечила победу фирмы-взяткодателя в аукционе на право заключения договора аренды на пять объектов, находящихся в муниципальной собственности. Договор был заключён по минимальной арендной стоимости в размере около 1 млн рублей.

В служебном кабинете и в жилье подозреваемого прошли обыски. В ведомстве подчеркнули, что депутат оказал противодействие. Он пытался скрыть подлежащие изъятию предметы.

Следствие настаивает на заключении Козина под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в получении взяток в крупном размере подозревается доцент Ивановского химико-технологического университета.

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