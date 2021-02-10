Москва, , 13:00 — REGNUM В Москве не планируется вводить ответственность для граждан, которые не сортируют мусор и выбрасывают его в не подходящий контейнер. Об этом 10 февраля сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В то же время городские власти не планируют и вводить системы поощрений для тех, кто выполняет требования о раздельном сборе мусора.

«Это добрая воля москвичей. Если кто-то бутылку положил не в тот контейнер, ну что же, на сортировочной станции разберутся. А поощрение заключается в чистоте у каждого дома», — пояснил Бирюков.

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