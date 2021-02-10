г. Кемь, , 13:05 — REGNUM В Республике Карелия 40-летний житель города Кемь скончался от «сильнейшей пневмонии» через неделю после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 10 февраля сообщили в Беломорской ЦРБ. Власти опровергают связь прививки и смерти.

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29 января 40-летний машинист электровоза Александра Б. сделал прививку от коронавирусной инфекции. А уже 4 февраля мужчина почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, из-за чего Александру пришлось обратиться к врачу. Однако в поликлинике мужчину успокоили, заверив что после вакцинации температура тела может повыситься.

Через несколько дней после процедуры у Александра развилась сильная пневмония. О смерти мужчины сообщили в местных пабликах в социальной сети «ВКонтакте». 9 февраля умершего похоронили.

В министерстве здравоохранения Карелии опровергли предположение, что причиной смерти жителя Кеми могла стать прививка.

«Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования. Данных за коронавирусную инфекцию в настоящее время не получено», — уточнили в региональном Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания. Однако в региональном минздраве указали, что иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки.

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