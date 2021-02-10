Плоцк, , 12:54 — REGNUM 9 февраля Институт метеорологии и водного хозяйства Польши выступил с гидрологическим предупреждением: на участке реки Вислы в районе города Плоцка образовалось скопление льдин, что препятствует нормальному течению реки. Об этом передает Polskie Radio 24.

Образовавшийся затор, по словам метеорологов, уже привел к тому, что в указанном районе поднялся уровень реки. Пока это несущественно, однако при продолжающейся тенденции ситуация может грозить наводнением.

После получения данного предупреждения мэр Плоцка Михал Вось принял решение эвакуировать 115 жителей города, которые проживают наиболее близко к реке.

На участке, где наблюдается повышение уровня реки, работают спасатели и военные — они сооружают препятствия для воды, если она выйдет за пределы берегов.