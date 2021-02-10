Сеул, , 12:58 — REGNUM В связи с распространением коронавируса по миру в Южной Корее приняли решение пересмотреть план карантинного контроля въезжающих в страну. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на представителей Управления по контролю и профилактике заболеваний страны.

По их словам, начиная с 24 февраля все прибывающие в Южную Корею, в том числе граждане страны, должны трижды сдать тест на коронавирус. Первый тест сдаётся до вылета в Южную Корею, второй — после въезда в страну, третий — после самоизоляции.

Кроме того, после посадки самолёта въезжающему в страну необходимо предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста.

Между тем власти стран продолжают принимать меры по предотвращению распространения новых штаммов коронавируса. В частности, к марту текущего года планируется увеличить число учреждений, занимающихся выявлением мутировавшего вируса, с двух до восьми. Также ведутся работы по ускорению анализа вируса на наличие мутаций.