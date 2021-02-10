Москва, , 12:52 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 14 494 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, в результате чего их общее число превысило 4 млн. Об этом 10 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По данным штаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 012 710.

Также сообщается, что за этот же период в России от COVID-19 скончались 536 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 78 134.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 516 461 человек вылечился от нового заболевания, 22 575 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 15 019 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.