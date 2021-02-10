Джакарта, , 12:49 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 8776 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 10 февраля 2021 года в Индонезии подтвердили 1 183 555 носителей коронавируса.

Согласно данным правительства, число выздоровевших пациентов за сутки выросло на 9 520 человек. В общей сложности побороть коронавирус смогли 982 972 пациента.

Кроме того, за сутки от COVID-19 в Индонезии скончались 191 человек. Всего эпидемия унесла жизни 32 167 человек в Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 168 416 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, произведенная в Индонезии вакцина от коронавируса будет экспортироваться за границу.

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