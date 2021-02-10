Москва, , 12:51 — REGNUM В обозримом будущем усложнять систему раздельного сбора мусора в Москве не планируется. Об этом 10 февраля рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент в столице действует двусоставная система сбора мусора, при которой в один контейнер идут отходы на переработку, а в другой — на утилизацию. Усложнять этот процесс, вводя новые контейнеры для тех или иных видов отходов нецелесообразно, считают в городской мэрии.

«Мы не планируем дополнительные контейнеры вводить. Нам важно, чтобы система была оптимальной. Каждый лишний контейнер — это нагрузка на улично-дорожную сеть. Во-вторых, это сколько же надо мусоровозов, чтобы отдельно везти стекло, отдельно бумагу. Сортировка сейчас ведется на пунктах переработки вторичного сырья», — заявил Бирюков.

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