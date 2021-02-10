Архангельск, , 12:43 — REGNUM В Архангельской области от COVID-19 привились более 9,6 тысячи человек, из них почти 1200 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

«По словам врачей, тяжелых побочных эффектов при вакцинировании не зафиксировано, у некоторых людей наблюдаются незначительное повышение температуры тела до субфебрильных значений, ломота, покраснение в месте введения инъекции. Все симптомы проходят в течение суток», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области работают более 40 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19.