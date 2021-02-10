Казань, , 12:49 — REGNUM В Татарии иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 10 февраля, провели среди 27 118 жителей. За сутки число привитых возросло на 3 118 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Вторую дозу препарата получили 5 472 жителя, прирост за минувший день — 72 человека. Всего в республику поступило 81 122 комплекта доз вакцины, использовано из них 33,4%.

ИА REGNUM ранее сообщало, на территории московского аэропорта «Домодедово» открылся пункт вакцинации от COVID-19. Медкабинет, в котором можно пройти процедуру, расположен на втором этаже в зоне прилёта внутренних линий. Пункт работает по будням с 9:00 до 16:00. Пациентов будут принимать без предварительной записи врачи Домодедовской центральной городской больницы.

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