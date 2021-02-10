Москва, , 12:44 — REGNUM Двусоставная система сбора мусора, когда в один контейнер идут отходы на переработку, а в другой — на утилизацию, наиболее оптимальна для Москвы в силу своей простоты. Об этом 10 февраля заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Более того, ключевым преимуществом этой системы является компактность — два контейнера позволяют разместить больше удобной для жителей инфраструктуры.

«Можно было пойти по пути размещению контейнеров для сбора каждого вида отходов, но тогда были бы заняты территории так важные для москвичей. Пришлось бы где-то поступиться детскими площадками, спортивными площадками, парковочными местами. Поэтому эта формула «два бака» себя оправдала. И мы готовы эту систему и дальше развивать», — заявил Бирюков.

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