Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM Главу религиозной общины «Ученики Иисуса Христа» Земфиру Г. освободили от уголовной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщину отправили на принудительное лечение. Она обвинялась в пособничестве в убийстве малолетнего с особой жестокостью и совершению ряда других преступлений — созданию секты, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подстрекательстве к истязаниям и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и совершению публичных действий, «выражающих явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих». По всем деяниям обвиняемая признана виновной.

Выявлено, что фигурантка дела создала религиозную секту «Ученики Иисуса Христа». Гражданка принуждала родителей, находившихся в объединении, наказывать детей за нарушение порядка, установленных руководительницей. Позже один из сектантов убил своего сына и закопал его в лесопарке. Родственница погибшего позвонила на горячую линию, после чего началось расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, убившего своего ребёнка отца ранее тоже отправили на принудительное лечение.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале решили судьбу сектанта, убившего сына