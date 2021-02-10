Москва, , 12:38 — REGNUM Роспотребнадзор ввёл новые требования к электронным средствам обучения. Об этом в ходе общественных слушаний на тему «Новые санитарные правила, принятые Роспотребнадзором, в сфере воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.

«Введены требования к электронным средствам обучения. Введен запрет на использование мобильных средств связи в целях образовательных», — сказала Шевкун.

По её словам, запрет вводится в отношении использования личных мобильных телефонов «для проведения образовательной программы».

Шевкун подчеркнула, что в это правило не входят планшеты и ноутбуки.