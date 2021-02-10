Омск, , 12:36 — REGNUM По состоянию на 10 февраля в Омской области выявлено 38 860 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 125 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

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Список выздоровевших пополнился 284 фамилиями. Всего в регионе выздоровели 26 250 человек.

За сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом, за весь период — 1131.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Омской области выявили 162 носителя коронавируса, выздоровели 282 человека, скончались четверо пациентов.

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