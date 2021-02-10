Новосибирск, , 12:36 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 февраля, за минувшие сутки выявили ещё 134 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 130 случаев, сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 63 года, 70 лет, 95 лет и женщины в возрасте 64 года, 80 лет. Всего в регионе умерли 1302 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации инфекционных госпиталей — 119 человек, на ИВЛ — 28 пациентов».Всего в регионе выявлен 33 561 случай заражения коронавирусной инфекции, в том числе у 1880 детей; 31 402 пациента выздоровели (+215 за сутки).