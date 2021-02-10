Липецк, , 12:35 — REGNUM В Липецке с 11:00 9 февраля и до 2:00 10 февраля во время снегопада выпала треть месячной нормы осадков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Улицы начали обрабатывать пескосоляной смесью в 11:30, было израсходовано почти 1,6 тыс. тонн смеси. К 13:00 малогабаритная техника приступила к уборке снега на тротуарах, сгребать снег и подметать улицы машины начали в 14:00. Основные улицы чистили по несколько раз — например, Советскую очищали от снега пять раз.

В диспетчерскую службу за время снегопада поступило 32 обращения от липчан. 17 из них уже отработаны. Остальные заявки обещают выполнить в течение суток.

По прогнозу липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 февраля около 15:00 снегопад начнется вновь. Городские службы подготовили к работе 120 единиц техники.

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