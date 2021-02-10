Мадрид, , 12:35 — REGNUM Мадрид планирует продлить комендантский час до 23:00 и ввести более гибкий график работы гостиничного бизнеса. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Учитывая снижение случаев инфицирования, министерство здравоохранения предполагает, что у баров и ресторанов не будет фиксированного времени закрытия до наступления комендантского часа.

Поскольку кривая распространения инфекции находится в нисходящей фазе, власти автономного сообщества Мадрид уже видят снижение ограничений в регионе и сокращение комендантского часа. Как стало известно изданию, министерство здравоохранения предлагает довести комендантский час до 23:00 и ввести гибкое закрытие гостиничного бизнеса, хотя общая заболеваемость за четырнадцать дней все еще составляет 817.2 случаев на 100 тысяч жителей, как показало вчера эпидемиологическое исследование региона.

Источники из департамента, возглавляемого Энрике Руисом Эскудеро, объясняют газете, что по прогнозу к концу недели этот индекс составит около 650 случаев, что свидетельствует о тенденции к снижению заболеваемости. Фактически, в региональном правительстве утверждают, что общая заболеваемость за последние семь дней составляет уже 341,7 случая, что вызовет «выраженный спад» в последние дни недели.

Следовательно, в регионе есть возможность увеличить комендантский час еще на один час и сделать закрытие гостиничного бизнеса более гибким. Эта формула, предложенная министерством, будет заключаться в том, что барам и ресторанам не придется закрываться за час до наступления комендантского часа, как это происходило до сих пор с момента введения данной меры. Эти предприятия будут иметь возможность принимать решения по закрытию до 23:00.

Таким образом, в Мадриде в течение трех недель комендантский час будет действовать до 22:00, поскольку новый крайний срок был объявлен 22 января. В это время глава автономного сообщества Мадрид Изабель Диас Аюсо уже предупредила, что власти намереваются продлить часы работы в столице «как можно скорее», насколько это позволяют данные о состоянии здоровья.

Еще за несколько дней до того, как автономное сообщество было вынуждено продлить комендантский час до 22:00, поскольку число случаев в регионе превышало цифру 800 на 100 тысяч жителей, Аюсо уже предупредила о своем отказе ввести досрочное закрытие отелей, предприятий общественного питания и торговли.

Отчет об эпидемиологическом надзоре за COVID-19, публикуемый каждый вторник, показал, что 9 февраля количество случаев в Мадриде снизилось на 18,14% на пятой неделе 2021 года по сравнению с предыдущим. В то время как семь дней назад общий уровень заболеваемости за 14 дней был близок к 1000 случаев — 999,5 на 100 000 жителей, 9 февраля Главное управление общественного здравоохранения снизило этот показатель до 817,2.