Тандынский район, Тува, , 12:34 — REGNUM Государственные инспекторы в Туве выявили накопления мусора на территории памятника природы озера Дус-Холь и по дороге к нему. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов республики.

«Нередко население республики, которое едет в наше прекрасное озеро Дус-Холь выкидывают свой мусор вдоль трассы М-54 в сторону Тандинского кожууна и в самом озере», — отметили в ведомстве.

В результате на контейнерных площадках образуются горы мусора, которые потом могут разноситься по прилегающей территории.

Сотрудники Минприроды вместе с работниками администрации Тандинского района убрали территорию природного памятника от мусора. Кроме того, гражданам напомнили о штрафе за несоблюдение требований природоохранного законодательства.