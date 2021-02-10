Грозный, , 12:34 — REGNUM В Чечне за минувшие сутки подтвержден коронавирус только у 21 человека. Это наименьший показатель за несколько последних месяцев, сообщили 10 февраля в федеральном оперативном штабе.

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Общее число заразившихся опасной инфекцией в республике достигло 11 066 человек. Из них удалось справиться с болезнью 10 256 пациентам. Только за прошедший день выписаны в связи с выздоровлением 10 256 человек.

Не удалось спасти врачам 109 жителей республики. Последний случай летального исхода был зафиксирован в Чечне накануне, 9 февраля.

В настоящее время в Чечне остается под контролем медиков 701 заболевший.

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