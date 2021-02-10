Самара, , 12:40 — REGNUM Предприятия Самарской области стали более ответственно относиться к вопросам экологической безопасности региона. Об этом заявила ведущий инженер ГБУ СО «Природоохранный центр» Екатерина Якунина, 10 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что 9 февраля сотрудники областного природоохранного центра взяли пробы воды на реке Большой Кинель: воду в реках региона они проверяют каждый квартал. При этом особое внимание уделяется тем местам, где предприятия сбрасывают стоки.

По словам Якуниной, в последние годы в ходе мониторинга была зафиксирована положительная динамика по качеству воды.

«Предприятия, расположенные на территории региона, стали относиться более ответственно к вопросам экологической безопасности», — сообщила она.

Отмечается, что в прошлом году по области не было выявлено экстремальных загрязнений в реках: тогда специалисты взяли 120 проб воды. При этом река Уса считается одним из самых благополучных в экологическом смысле водоемов, отмечают специалисты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Горном Алтае ликвидируют ядовитые отходы металлургического завода