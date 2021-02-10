Мурманск, , 12:32 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки скончались шесть ковид-пациентов, общее число жертв коронавирусной инфекции в регионе выросло до 864. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, c начала пандемии COVID-19 перенесли уже 42 411 жителей региона, из них 279 были признаны здоровыми за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области 9 февраля выявили 143 больных COVID-19.