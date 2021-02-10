Волгоград, , 12:49 — REGNUM 225 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 10 февраля — на три больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 3254 человека, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 45 тыс. 680 случаев заражения COVID-19. Выздоровели после лечения 43 тыс. 652 человека, в том числе 227 пациентов выписаны за минувшие сутки. Зарегистрировано ещё пять летальных исходов, таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 664 человека.

В стационарах лечатся 3237 взрослых и 17 детей, из них с подтверждённым коронавирусом — 1364 пациента.