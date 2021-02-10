Москва, , 12:35 — REGNUM Система раздельного сбора мусора, введённая в Москве, отвечает современным требованиям. Об этом 10 февраля заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник подчеркнул, что для запуска системы раздельного сбора мусора были проведены масштабные организационные работы.

«Москвичи подсказали, что должно быть два бака для сбора мусора. Один — куда идет сырье на переработку и второй — который идет на захоронение или сжигание. Пройдя этот период, больше, чем год, мы убедились в правоте этого вопроса», — сказал Бирюков.