Южно-Сахалинск, , 12:26 — REGNUM На Курильских островах с 2016 года численность населения увеличилась на 2,5 тыс. человек, такие данные обнародовало минэкономразвития Сахалина на заседании комитета областной думы.

Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева Андрей Шапран © ИА REGNU8

Читайте также: Стало известно, когда на линию Сахалин — Курилы выйдут новые теплоходы

Как пишет ИА Sakh.com, увеличилась численность населения на островах Шикотан, Кунашир, Итуруп и Парамушир. В правительстве островного региона увеличение численности населения Курил связывают с успешным развитием социальной сферы, строительством нового жилья, улучшением транспортной доступности.

Депутаты высказали мнение, что численность населения на Курилах стремительно растёт в связи с увеличением военного присутствия. Народные избранники предложили к обсуждению развития социально-экономической сферы Курил привлекать и военные ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с главными редакторами телекомпаний области рассказал, когда на линию выйдут новые паромы для переправы Ванино — Холмск и теплоходы для Курил.