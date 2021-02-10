Барнаул, , 12:25 — REGNUM Оперативный штаб Алтайского края обнародовал данные о ходе вакцинации населения от коронавируса. Всего по состоянию на 10 февраля общее количество поставленной в регион вакцины"Гам-Ковид-Вак» составило 37 222 комплекта (компонент I + компонент II).

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Прививки получили 19 806 (+1 301 за сутки) человек. Из них 15 833 пациентам (+585 за сутки) поставлена первая часть вакцины. Завершили вакцинацию только 3 973 человека (+716 за сутки).

Напомним, в Алтайском крае проживает более двух миллионов человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 10 февраля, среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 994 человека, +22 за последние сутки) и ОРВИ (22 400 человек, +143 вторые сутки подряд).

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