Томск, , 12:23 — REGNUM Ещё восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в региональном оперативном штабе.

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Все восемь пациентов входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области скончались 285 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля в регионе выявлен 29 121 носитель коронавируса, выздоровели 26 489 человек.

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