Сухум, , 12:44 — REGNUM Передвижной госпиталь Минобороны России не покинет Сухум 15 февраля, как планировалось ранее. Об этом в пресс-службе министерства обороны Абхазии сообщили агентству «Апсныпресс».

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Госпиталь развернули в Сухуме в октябре 2020 года для помощи местным врачам в лечении пациентов с COVID-19. В начале февраля 2021 года министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнаки заявил, что в Абхазии не хватает врачей в больницах. Он попросил президента Абхазии Аслана Бжанию обратиться к Минобороны России и договориться о продлении командировки российским военным медикам.

За время работы медиков в Сухуме в госпитале приняли 451 жителя Абхазии. Кроме того, в его лаборатории российские медики помогают абхазским коллегам проводить ПЦР-тестирование.

Стоит отметить, что в последнее время в Абхазии фиксируется снижение темпов распространения коронавируса. Временно исполняющий обязанности премьер-министра республики Владимир Делба ранее заявил, что можно постепенно смягчать карантинные ограничения в стране.

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