Махачкала, , 12:22 — REGNUM В Дагестане вновь станут принимать плановых пациентов три больницы в городе Махачкале, задействованные ранее под ковидные госпитали. К штатному режиму работы переходят Республиканская больница восстановительного лечения, Республиканская клиническая больница №2. С 15 февраля после выписки последних вылеченных от COVID-19 пациентов приступит к нормальному функционированию Республиканская клиническая больница.

Сообщая об этом, в минздраве субъекта отметили, что продолжат лечение госпитализированных с опасной инфекцией две медорганизации — Республиканский центр инфекционных болезней и Городская клиническая больница Махачкалы. В них имеются 1215 коек для лечения пациентов с COVID-19.

Всего в республике было создано в период первой волны коронавируса 4570 мест для стационарного лечения больных. В настоящее время число коек сокращено до 2394, при этом остаются свободными более 850 из них.

По данным федерального оперативного штаба, в Дагестане на 10 февраля выявлено всего 28 714 носителей коронавируса. За минувшие сутки прирост составил 72 человека. Выздоровел за все время 26 161 пациент. Не удалось спасти врачам 1281 жителя региона.