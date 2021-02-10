Джакарта, , 12:21 — REGNUM В национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии заявили, что расследование, связанное с крушением лайнера авиакомпании Sriwijaya Air, продолжится, сообщает Detik.

«Расследование не завершено, звукозаписывающее устройство не найдено, все ещё ведутся поисковые работы на острове Ланканг», — говорится в заявлении национального комитета по безопасности на транспорте.

Поиски звукозаписывающего устройства будут продолжены с помощью спасателей и дайверов на месте крушения Boeing 737−524.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель подкомитета по расследованию авиационных происшествий национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо назвал проблему крушения «Боинга» 737−524 в Яванском море.

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