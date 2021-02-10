Москва, 10 февраля 2021, 12:21 — REGNUM За минувшие сутки в Москве подтверждено 1441 случай заражения коронавирусом. Об этом 10 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.
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Это на 143 случая заражения коронавирусом меньше, чем накануне, когда исследования подтвердили 1584 случая заражения.
За сутки госпитализировали 782 человека, умерли 68 человек. Справились с заболеванием ещё 3633 пациента. Всего выздоровели уже свыше 858 тыс. человек.
В штабе рекомендовали жителям, чувствующим симптомы ОРВИ, оставаться дома.