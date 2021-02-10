Мурманск, , 12:21 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 143 больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, среди новых пациентов — 63 мурманчанина, 15 жителей Кандалакшского района, 15 североморцев, 13 мончегорцев, 12 апатитчан. новые случаи заболевания выявлены также в Кировске, Кодорском, Печенгском и других районах области.

Всего на лечении с COVID-19 находится 1381 человек.