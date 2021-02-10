Пенза, , 12:40 — REGNUM В Пензенской области назначен новый глава управления Росгвардии. Соответствующую информацию ИА REGNUM 10 февраля подтвердили в пресс-службе регионального ведомства.

В сообщении говорится, что указом президента РФ полковник полиции Андрей Лугинин назначен руководителем управления Росгвардии по Пензенской области и в скором времени приступит к исполнению своих служебных обязанностей. Ранее новый руководитель ведомства возглавлял управление Росгвардии по Кировской области.

Полковник полиции Игорь Белов, занимавший данную должность до Лугинина, освобожден от исполнения обязанностей.

ИА REGNUM напоминает, Югру покидает начальник управления Росгвардии по ХМАО Евгений Федоткин. Он переведён на вышестоящую должность в Тюмень. Нового начальника управления представят 11 февраля 2021 года.

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