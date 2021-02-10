Новосибирск, , 12:20 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с пандемией, образовательная отрасль Новосибирска справилась со своими задачами. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть. Градоначальник подчеркнул, что введение дистанционного обучения не повлияло на качество образования школьников.

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«Считаю, что образование в Новосибирске — одно из лучших в стране. И минувший сложный год, когда школы перешли на дистанционное обучение, это подтвердил. Было трудно психологически, материально, в организационном плане, но все задачи выполнены. И в конце учебного года мы получили великолепные результаты по ЕГЭ, по количеству стобалльников, просто блестящие результаты. Как следствие — много наших выпускников поступили в лучшие вузы страны, прежде всего — в вузы Новосибирска. Сейчас мы вернулись к обычному формату обучения, но уникальный опыт дистанционного образования, его элементы будут использоваться и в дальнейшем», — подчеркнул Локоть.

Согласно официальным данным, в структуре отрасли образования города 507 учреждений: 217 школ, 242 детских сада, 44 учреждения дополнительного образования и четыре учреждения прочих сфер деятельности. В них обучается более 280 тысяч детей и работает 36 тысяч человек, из которых более 19 тысяч — педагоги. Средняя зарплата по отрасли — 32 273 рублей.