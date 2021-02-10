Сеул, , 12:23 — REGNUM В Южной Корее одобрили вакцину англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca к применению для лиц старше 18 лет. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств страны.

По их словам, данное решение принято при условии, что производитель представит дополнительные сведения о текущих клинических испытаниях третьей фазы на взрослых, проводимые в США и других странах.

В управлении обосновали данное решение тем, что в настоящее время в мире нет сообщений о серьёзных для здоровья человека подобных эффектах после вакцинации препаратом данной компании.

Тем не менее, в руководстве к применению вакцины AstraZeneca будет указано о необходимости проявлять осторожность при вакцинации людей в возрасте старше 65 лет, поскольку данных о её эффективности для этой возрастной группы ещё недостаточно.

Напомним, что англо-шведская компания начнёт поставку первой партии вакцины в Южную Корею с 24 февраля.

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