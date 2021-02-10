Рязань, , 12:36 — REGNUM В Рязанской области 10 февраля подтверждено 102 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативно рабочей группе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов, выписаны после лечения 98 пациентов.

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В лечебных учреждениях находится 463 пациента с COVID-19. В тяжёлом состоянии 41 человек, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. С начала пандемии в Рязанской области выявлены 22 тыс. 950 носителей инфекции, справились с болезнью 21 тысяча жителей.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 255 пациентов, в том числе шесть летальных исходов зарегистрированы за минувшие сутки.