Москва, , 12:15 — REGNUM В Египте началось строительство пятого по величине в мире и самого большого в Африке колеса обозрения. Аттракцион возводится в Каире на берегу реки Нил, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Высота первого в Египте колеса обозрения под названием Cairo Eye («Каирское око») составит 120 метров. На его возведение инвестируют порядка 500 млн египетских фунтов (около $32 млн).

Туристы смогут любоваться видами Каира на расстоянии до 50 км. Если опыт будет успешным, такие аттракционы появятся в курортных городах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Египта для привлечения туристов приняли решение о строительстве первой в стране скоростной железной дороги между побережьями Красного и Средиземного морей.

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