Одинцово, Московская область, , 12:14 — REGNUM Суд назначил выплатить 500 тыс. рублей по иску жителя Московской области к Московской областной станции скорой помощи, сообщает 10 февраля телеграм-канал Mash.

По данным канала, житель Подмосковья подал иск к скорой после смерти своей матери. Трагедия произошла полтора года назад. 71-летняя женщина пришла к сыну в гости в посёлок Большие Вязёмы Одинцовского района, где ей внезапно стало плохо. Скорая помощь ехала на вызов 43 минуты, женщина скончалась ещё до приезда медиков. Получить консультацию по телефону для оказания экстренной помощи мужчина тоже не сумел — ему хамили.

После похорон матери мужчина подал исковое заявление в суд с суммой претензий в размере 5 млн рублей, говорится в публикации, однако суд удовлетворил требования лишь частично — на 500 тыс. рублей.

Уточняется, что представители скорой помощи в суде признали факт задержки автомобиля, объяснив это ошибкой при передаче данных о пациенте от службы 112. Когда вызов оценили как экстренный, свободных автомобилей рядом не оказалось.