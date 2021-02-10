Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM В Свердловской области за 2020 год заставили выплатить свыше 130 млн рублей задолженностей по заработной плате. Об этом заявил глава региональной Гострудинспекции Федор Кравцов на пресс-конференции.

По словам руководителя, соответствующие проверки ведомство провело в 615 свердловских предприятиях.

Множество обращений, полученных инспекцией, касались уменьшения размера зарплаты. «В основном это касалось премиальных выплат», — уточнил Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия региона выплатили 104 млн рублей штрафов за нарушение трудового законодательства в 2020 году.

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