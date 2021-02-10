Самара, , 12:09 — REGNUM 302 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 43 312 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа была констатирована смерть десяти пациентов с COVID-19. 58-летний, 79-летний мужчины и 51-летняя, 65-летняя, 83-летняя, 84-летняя и 89-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 68-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 73-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Также скончалась 83-летняя женщина. Всего по области была констатирована смерть 863 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе выздоровели 39 836 человек, в том числе 254 человек справились с инфекцией за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 февраля в регионе за сутки выявили 300 случаев заражения коронавирусом.

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