Саратов, , 12:09 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса вот уже третий день становятся четверо пациентов. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения инфекцией скончались 586 человек. Об этом 10 февраля сообщает облминздрав.

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За минувшие сутки врачи не смогли спасти троих мужчин и одну женщину. Возраст погибших — от 50 до 70 лет. Новые жертвы заболевания страдали ишемической болезнью сердца, язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, панкреатитом, хроническим гастритом, артериальной гипертензией и хронической ишемией головного мозга.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 10 февраля оказание услуг в стационарной форме возобновляется в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также в отделении «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Лазурный», в центре адаптации и реабилитации инвалидов.

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