Ульяновск, , 12:06 — REGNUM В Ульяновской области за сутки официально выявлен 151 носитель коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 10 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 45 479 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 151.

Вылечился от COVID-19 в регионе 42 041 пациент, доля выздоровевших составляет 92,44%. Всего в области 2747 человек болеют COVID-19.

Также за последние сутки в Ульяновской области умерли девять пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончался 691 человек.

Отметим, что в Ульяновской области примут единый стандарт оказания неотложной медицинской помощи, чтобы «повысить доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме». Также предусмотрено повышение доли окладов в структуре зарплаты медработников.