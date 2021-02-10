Бугуруслан, Оренбургская область, , 12:01 — REGNUM В Бугуруслане Оренбургской области по факту «минирования» здания администрации города возбудили уголовное дело, сообщили 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, в Бугуруслане по телефону в дежурную часть поступила информация о том, что в здании мэрии готовится теракт — «заложена бомба», необходима срочная эвакуация. Обследование объекта показало, что угроза отсутствует, взрывчатых веществ не обнаружено.

По горячим следам задержали 24-летнего горожанина. Он является инвалидом III группы. По данным полиции, в момент хулиганства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

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