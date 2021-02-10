Анкара, , 12:00 — REGNUM В Турции за последние 24 часа выявили 8636 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 98 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 9 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии в стране увеличилось до 2 548 195, смертельных случаев — до 26 998.

Отмечается, что общее количество выздоровевших пациентов в Турции увеличилось до 2 437 382, при увеличении этого показателям на 8 109 за 9 февраля.

Напомним, что 8 февраля в Турции выявили 8103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 103 смертельных случая от COVID-19.